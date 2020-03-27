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Конгресс США одобрил выделение $2,2 трлн помощи экономике во время пандемии

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Члены палаты представителей США приняли законопроект, направленный на поддержку американской экономики в период коронавируса, сообщают в пятницу американские СМИ.

Законопроект предусматривает финансовую помощь в $2,2 трлн.

В среду меры после продолжительного обсуждения с Белым домом поддержал американский сенат. Теперь документ предстоит подписать президенту США Дональду Трампу.

Голосованию предшествовали дебаты, занявшие несколько часов. Все участники дебатов сидели на отдалении друг от друга, соблюдая меры предосторожности, связанные с коронавирусом. Демократы, у которых большинство в нижней палате Конгресса, в пятницу пообещали, что палата представителей поддержит законопроект.

Законопроект предусматривает, в частности, денежные выплаты в размере $1200 американцам с доходом до $75 тыс. в год, создание программы поддержки малого бизнеса объемом $367 млрд, а также выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

США

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