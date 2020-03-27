У солиста Rammstein не подтвердился диагноз коронавирус

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - У солиста группы Rammstein Тиля Линдеманна не подтвердился диагноз коронавирус, тест оказался отрицательным, музыканту уже лучше, говорится в сообщении на официальной странице группы в фейсбуке.

"Вчера вечером Тилль Линдеманн был госпитализирован по решению врача группы. Тиль провел одну ночь в отделении интенсивной терапии, и сегодня его переводят в другое отделение, потому что он чувствует себя лучше. Тест на коронавирус был отрицательным", - говорится в сообщении.

Ранее таблоид Bild сообщил, что солист немецкой группы Rammstein Линдеманн лежит в больнице в Берлине с коронавирусом.

По информации издания, музыкант госпитализирован в палату интенсивной терапии. На прошлой неделе он выступал в России с сольным проектом, затем вернулся в Берлин.