Коронавирус выявлен у солиста Rammstein Тилля Линдеманна

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн лежит в больнице в Берлине с коронавирусом, сообщает в пятницу таблоид Bild.

По информации издания, музыкант госпитализирован в палату интенсивной терапии. На прошлой неделе он выступал в России с сольным проектом, затем вернулся в Берлин.

Сообщается, что Линдеманна отвезли в больницу из-за высокой температуры, тест на COVID-19 оказался положительным.

Газета пишет, что угрозы жизни музыканта нет, его состояние улучшилось.