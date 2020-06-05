Концерт Aerosmith в Москве перенесен на 29 мая 2021 года из-за коронавируса

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Концерт группы Aerosmith в Москве перенесли с 30 июля на 29 мая 2021 года из-за коронавируса. Об этом сообщили организаторы шоу - SAV Entertainment. Шоу планировалось в рамках европейского турне в честь 50-летия группы.

Весь тур перенесен из заботы о здоровье и благополучии фанатов группы "в это беспрецедентное время", отметили организаторы.

Купленные билеты будут действительны в новую дату.

Московский концерт планировался на стадионе ВТБ-Арена. Всего Aerosmith должен был выступить 14 странах от Италии и Германии до Чехии и России.

В последний раз группа выступала в Москве в 2017 году в рамках турне Aero-Vederci Baby!, которое позиционировалось как прощальное.

Группа Aerosmith была создана в 1970 году Стивеном Талларико (Тайлер), Джо Перри и Томом Хэмилтоном, позже к ним присоединились гитарист Брэд Уитфорд и барабанщик Джо Крамер.

Группа является обладателем четырех премий "Грэмми". В 2001 году члены группы были включены в "Зал славы рок-н-ролла", а журнал Rolling Stone и телеканал VH1 внесли их в список 100 величайших музыкантов всех времен (100 Greatest Artists of All Time).

За 50-летнюю историю группы было продано 150 млн альбомов (из них более 60 - в Соединённых Штатах, что на тот момент является самым высоким результатом среди американских коллективов, играющих хард-рок). По количеству золотых, платиновых и мультиплатиновых альбомов Aerosmith - первые среди американских групп.