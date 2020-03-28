Количество зараженных COVID-19 в мире приблизилось к 600 тыс.

Более 100 тыс. из них - в США

Фото: Reuters

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В мире, по последним данным, зафиксировали 590 594 случая заражения людей коронавирусом COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, отслеживающий эти данные.

Речь идёт как о болеющих на данный момент, так и о скончавшихся пациентах, а также о выздоровевших.

При этом 100 717 заразившихся находятся в США. Это самый высокий показатель в мире на данный момент.

Скончались от последствий заражения 26943 человека, 130 865 человек уже успешно завершили лечение.