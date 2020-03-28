Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:35Заразились
на 27.03В России 1 036+196В мире 529 591+61 997

Количество зараженных COVID-19 в мире приблизилось к 600 тыс.

Более 100 тыс. из них - в США

Количество зараженных COVID-19 в мире приблизилось к 600 тыс.
Фото: Reuters

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В мире, по последним данным, зафиксировали 590 594 случая заражения людей коронавирусом COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, отслеживающий эти данные.

Речь идёт как о болеющих на данный момент, так и о скончавшихся пациентах, а также о выздоровевших.

При этом 100 717 заразившихся находятся в США. Это самый высокий показатель в мире на данный момент.

Скончались от последствий заражения 26943 человека, 130 865 человек уже успешно завершили лечение.

Хроника коронавируса. Март.

США

Новости

92 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали на Украине

Трамп подписал закон о помощи экономике США на $2 трлн в период коронавируса

Трамп подписал закон о помощи экономике США на $2 трлн в период коронавируса

У солиста Rammstein не подтвердился диагноз коронавирус

Папа Римский помолился о завершении эпидемии и дал всем полную индульгенцию

Папа Римский помолился о завершении эпидемии и дал всем полную индульгенцию

Власти Франции продлили карантин в стране еще на две недели

Власти Франции продлили карантин в стране еще на две недели

Число погибших от коронавируса в мире превысило 25 тысяч человек

Brent подешевела до $24,6 за баррель

Brent подешевела до $24,6 за баррель

Американцы стали чаще гуглить слова "безработица" и "рецессия"

Американцы стали чаще гуглить слова "безработица" и "рецессия"

У премьера Великобритании Бориса Джонсона нашли коронавирус

У премьера Великобритании Бориса Джонсона нашли коронавирус

Volkswagen продлил приостановку производства на заводах в Германии до 9 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');