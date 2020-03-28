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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:35Заразились
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Среди летчиков ВВС США втрое увеличилась заболеваемость COVID-19

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Более чем в три раза увеличилось за неделю число американских военных летчиков, заразившихся коронварисом, сообщили ВВС США.

По их данным, в настоящее время заболевание выявлено у 105 человек. 22 марта число заболевших составляло 34. Кроме того, заболевание зафиксировано у 78 членов семей военных летчиков, гражданских служащих и подрядчиков ВВС.

По сообщению Пентагона, всего на данный момент в вооруженных силах США положительный результат на вирус выявлен у 309 военнослужащих, 108 членов их семей, 134 гражданских лиц и 62 подрядчиков.

Как сообщалось, генеральный хирург США Джером Адамс в начале недели предсказал, что число случаев COVID-19 в США в ближайшее время резко возрастет. По последним данным, количество заболевших составляет уже более 104 тыс.

"Я хочу, чтобы Америка поняла: на этой неделе будет плохо", - сказал он в эфире программы Today телеканала NBC News.

Пентагон предпринял меры по сдерживанию распространения COVID-19, в частности, приостановил проведение всех учений, переброску сил и боевые операции за рубежом. Соответствующая директива Пентагона касается примерно 90 тысяч военнослужащих, готовившихся к передвижениям в течение предстоящих 60 дней.

Тем временем руководство Минобороны США считает, что борьба с COVID-19 продлится еще несколько месяцев. При этом американские военные считают, что пандемия COVID-19 не поставит под угрозу боеготовность вооруженных сил.

США

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