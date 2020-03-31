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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:16Заразились
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Число заболевших коронавирусом американских военных возросло почти в два раза

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Количество военнослужащих, членов их семей и гражданских служащих Вооруженных сил США, заразившихся коронавирусом, выросло на 67%, сообщил Пентагон во вторник.

Всего на данный момент в ВС США положительный результат на вирус выявлен у 1087 человек. Непосредственно среди американских военнослужащих количество инфицированных возросло с 309 до 569.

При этом наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в военно-морских силах - 245.

Ранее сообщалось, что атомный авианосец USS Theodore Roosevelt ("Теодор Рузвельт"), выполняющий задачи в Тихом океане, на прошлой неделе в срочном порядке был направлен на базу на острове Гуам в связи с зафиксированным на его борту ростом количества заболевших коронавирусом - с трех до 40 человек за семь дней.

На авианосце USS Ronald Reagan ("Рональд Рейган"), который находится на базе в Йокосука (Япония), также выявлено несколько случаев заболевания коронавирусом среди членов его команды.

США

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