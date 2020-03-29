В Новой Зеландии зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Новой Зеландии умерла первая пациентка, у которой был диагностирован коронавирус, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Погибшая была старше 70 лет. Когда женщина попала в больницу, предполагалось, что она заразилась гриппом, поэтому работавшие с ней врачи и медперсонал не использовали средства защиты.

Теперь 21 сотруднику больницы назначен двухнедельный режим самоизоляции.

Агентство отмечает, что всего в стране зафиксированы 514 случаев заражения коронавирусом.