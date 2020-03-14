В Новой Зеландии ввели обязательный карантин для побывавших за границей

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Власти Новой Зеландии обязали всех прибывших в страну путешественников изолировать себя от общества на 14 дней, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщает в субботу газета The New Zealand Herald.

"Это решение означает, что в Новой Зеландии будет самый жесткий пограничный режим в мире", - заявила премьер страны Джасинда Арден.

Требование касается как иностранцев, так и граждан Новой Зеландии. Карантин могут не соблюдать те, кто прибыл с территории тихоокеанских островов.

Пока ограничения вводятся на 16 дней, затем их пересмотрят.

Арден призвала сограждан не ездить за границу.

Она также попросила новозеландцев воздержаться от тактильных приветствий при встрече, в том числе от хонги - традиционного приветствия маори, во время которого прижимаются носами.

В рамках мер по борьбе с коронавирусом премьер страны призвала круизные лайнеры не заходить в новозеландские порты до 30 июня.

В Новой Зеландии зарегистрировано шесть случаев заболевания коронавирусом.