СМИ узнали о планах Японии запретить въезд из США и Европы

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Правительство Японии намерено ужесточить меры, направленные на предотвращение ввоза коронавируса на территорию страны из-за рубежа, сообщила в понедельник газета Asahi.

По данным издания, в соответствии с новыми ограничениями в Японию будет запрещен въезд гражданам США, Китая, Южной Кореи и значительной части европейских стран, включая Великобританию.

Запрет может также коснуться некоторых государств Юго-Восточной Азии и Африки, добавила газета.

По состоянию на утро понедельника на территории Японии зафиксировано 2 578 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 и 65 смертей вследствие заболевания. Данные включают пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который прибыл в Йокогаму в феврале.