Японский индекс Nikkei 225 в понедельник снизился на 3,5%

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В понедельник фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются.

Японский Nikkei 225 к 07:39 по Москве упал на 3,54%. Акции SoftBank Group дешевеют на 6,7%, Toyota Motor Corp. - на 2,7%.

Китайский сводный индекс CSI 300 к 07:43 терял 1,8%. Индикатор Shanghai Composite снизился на 1,59%, гонконгский Hang Seng - на 1,29%.

Стоимость производителя компонентов для мобильных устройств Sunny Optical упала на 5,1% на торгах в Гонконге. Бумаги AAC Technologies Holdings Inc. подешевели на 3,2%.

Южнокорейский Kospi к 07:40 по Москве снижался на 1,1%. Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снижается на 0,8%, другого представителя данной отрасли SK Hynix выросла на 0,4%. Бумаги автопроизводителя Kia Motors дешевеют на 2,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 07:35 рос на на 4,57%. Акции National Australia Bank подорожали на 5,8%, Commonwealth Bank of Australia - на 6,9%.

Инвесторы продолжают следить за распространением коронавируса COVID-19 в мире. По состоянию на 03:00 мск понедельника, в мире насчитывалось 703 тыс. 734 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 33 тыс. 210 человек, поправились более 146 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, число инфицированных в мире составило 723 328.

Рынки скорее всего будут оставаться волатильными, пока не станет ясно, сколько продлятся меры по сдерживанию распространения заболевания, сказал CNBC аналитик National Bank of Australia Родриго Катрил.

"Главный вопрос для рынков заключается в том, будет ли достаточно принятых стимулирующих мер, чтобы помочь мировой экономике выдержать удар от мер сдерживания COVID-19", - добавил он.

Правительство Японии намерено ужесточить меры, направленные на предотвращение ввоза коронавируса на территорию страны из-за рубежа, сообщила газета Asahi. По ее данным, гражданам США, Южной Кореи и большинства европейских стран запретят въезд в Японию. Запрет может также коснуться некоторых государств Юго-Восточной Азии и Африки.

Тем временем замминистра промышленности и информационных технологий КНР Син Гобин сообщил, что работа основных промышленных предприятий Китая после эпидемии восстановлена на 98,6%. Одновременно на 76% восстановилась работа предприятий малого и среднего бизнеса, нарастают темпы работы на строительных объектах, сообщил чиновник.