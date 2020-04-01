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101 новый случай заболевания COVID-19 зарегистрирован в Южной Корее

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Южной Корее за последние сутки зарегистрирован 101 новый случай заболевания COVID-19, сообщают Корейские центры по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Таким образом общее число зараженных в стране достигло 9 тыс. 887.

В городе Тэгу обнаружено 29 новых случаев, в провинции Северный Кенсан - два. Сеул и прилегающие к нему районы сообщили о 52 новых случаях.

Три человека скончались. Количество летальных исходов в стране среди пациентов с новым типом коронавируса выросло до 165.

При этом 159 человек выписаны из больниц. Всего за время эпидемии вылечилось 5 тыс. 567 человек.

Начиная со среды, все вновь прибывшие в страну помещаются на карантин на две недели.

Все люди, находящиеся в изоляции, должны установить мобильное приложение, позволяющее властям следить за ними в режиме реального времени.

Южная Корея коронавирус COVID-19

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