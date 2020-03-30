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Парламент Украины уволил министра здравоохранения

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины уволила с должности министра здравоохранения Илью Емца.

Однако украинский парламент не поддержал предложенную премьер-министром кандидатуру экс-главы Одесской облгосадминстрации Максима Степанова.

В Минздраве пока не комментируют ситуацию.

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Степанов - экс-глава Одесской областной государственной администрации, который был уволен с этой должности 10 апреля 2019 года еще пятым президентом Петром Порошенко в период президентской избирательной кампании, из-за чего между ними возник публичный конфликт со взаимными обвинениями. Степанов - медик по образованию, имеет опыт работы в ряде коммерческих структур, а также в НАК "Нафтогаз Украины", Государственной налоговой администрации Украины.

Директор государственного учреждения "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины" Емец был назначен министром здравоохранения 4 марта 2020 года. Еще вечером 29 марта он заявил, что не намерен уходить в отставку с поста главы ведомства.

Кадровые вопросы в Минздраве Украины решаются на фоне продолжающегося распространения в стране коронавируса COVID-19. По состоянию на 10:00 30 марта, на Украине зарегистрированы 480 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них 11 летальных/

Украина Верховная рада

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