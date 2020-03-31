Почти 650 случаев коронавируса подтверждено на Украине

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на вечер вторника лабораторно подтверждено 645 случаев инфицирования коронавирусом, сообщили в министерстве здравоохранения Украины.

Всего зафиксировано 17 летальных случаев и 10 выздоровлений. Среди выздоровевших пациенты из Днепропетровской (1), Запорожской (1), Киевской (1) и Черновицкой (7) областей.

С начала года Центр общественного здоровья Украины выявил 3178 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В понедельник Верховная рада Украины уволила министра здравоохранения Илью Емца и отказалась утвердить нового кандидата на этот пост, предложенного премьер-министром.