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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Тропики в Антарктиде времен позднего Мела, радиус поражения чихания и "Ментос" в коле на горе в Колорадо

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Иллюстрация леса в Антарктиде в период Мелового потепления
Фото: James McKay/Alfred Wegener Institut

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Сотрудники Массачусетского технологического института сняли процесс чихания с большой частотой кадров. Оказалось, что облако частиц, которое при этом появляется, пролетает до восьми метров и может висеть в воздухе несколько минут. Эти данные могут оказаться важными и для борьбы с нынешней пандемией COVID-19. Существующие в настоящее время модели распространения капель взвеси, которая получается при чихании, основаны на устаревших данных 1930-х годов.

- Ученые дистанционно пробурили скважину в антарктическом шельфе и впервые извлекли отложения позднего Мелового периода. Специалисты пришли к выводу, что экосистема западной части Антарктиды была очень развитой и представляла собой умеренный тропический хвойный лес, окруженный обширными речными системами. Среднегодовая температура составляла 13 градусов Цельсия, а средняя температура самого теплого летнего месяца достигала 18,5 градусов Цельсия. Ежегодно в этой местности выпадало около 1120 мм осадков.

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- Ученые бросили "Ментос" в колу на вершине горы Пайкс-Пик в американском штате Колорадо и изучили процесс протекания этого опыта в зависимости от атмосферного давления. Эти эксперименты они провели для обсуждения со студентами закона Бойля - Мариотта и зависимости атмосферного давления от высоты над уровнем моря. С увеличением высоты подъема количество выделяющейся пены увеличивалось. Так, у подножия Пайкс-Пик при температуре 18-21 градусов Цельсия в этом процессе выделялось около 600 мл пены, а на вершине (примерно четыре тысячи метров над уровнем моря) — 1800 мл. При 27 градусах Цельсия 1800 мл пены достигалось уже при 2900 м над уровнем моря.

- Статистический анализ указал на эффективность мер по сдерживанию эпидемии в Китае: они помогли сократить количество зараженных вне провинции Хубэй с 700 тысяч до 30 тысяч.

- Почти глобальный карантин из-за пандемии COVID-19 остановил самолеты, заводы и электростанции, уронил спрос на топливо, закрыл рестораны и торговые центры. При этом все чаще можно слышать о сокращении выбросов, очищении воздуха в крупных городах и снижении влияния человека на климат. В этом материале N+1 разбирался, действительно ли пандемия коронавируса улучшит экологическую ситуацию и поможет в борьбе с глобальным изменением климата.

- В партнерском материале сайт N+1 рассказал, как в США появилось Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (The Food and Drug Administration, FDA), о том, когда ведомству-регулятору удавалось победить в схватке с недобросовестными производителями, а когда их стандарты давали слабину.

N+1 Дайджест

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