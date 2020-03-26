В американской армии за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 60%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Число заболевших коронавирусом среди американских военных на текущей неделе выросло на 60%, следует из данных министерства обороны США.

По данным Пентагона, в настоящее время зафиксировано 227 случаев заболевания среди действующих военнослужащих по сравнению со 133 в понедельник, 23 марта.

При этом темпы роста опережают его показатели среди гражданского населения Соединенных Штатов. Согласно данным, на один миллион военнослужащих приходится 175 случаев заболевания вирусом. Это больше, чем в целом по США, где на один миллион граждан приходится 135 случаев.

Поскольку значительное количество американских войск размещено в Азии и Европе, многие из военнослужащих подвергались большему риску заражения.

Всего на сегодняшний день в вооруженных силах США зафиксировано 435 заболевших, в том числе 81 гражданских служащих, 67 членов семей и 40 подрядчиков.