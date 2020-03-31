В Италии заговорили о возвращении к нормальной жизни после режима всеобщей изоляции

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Власти Италии обсуждают способы возвращения страны к нормальной работе после режима всеобщей изоляции, введенного из-за коронавируса, пишет во вторник газета Il Sole 24 Ore.

В научно-техническом комитете, который консультирует правительство, предлагают несколько вариантов. Специалисты считают, что возвращаться к нормальной жизни нужно постепенно, начиная со сферы производства.

Ранее премьер Италии Джузеппе Конте заявлял, что приостановка производства - очень серьезная мера, и она не может продолжаться долго. Поэтому возобновлять работу производства начнут как можно раньше - возможно, уже в середине апреля, отмечает издание.

Школы и университеты, где инфекции передаются легко, откроются позже. Специалисты считают, что возобновлять работу нужно только там, где можно гарантировать соблюдение социальной дистанции.

Закрытие баров, ресторанов, концертных площадок и перенос различных мероприятий эксперты предлагают продлить. Затем, даже после открытия, в них придется соблюдать правила социальной дистанции, пишет газета.

Еще один вариант, который рассматривают в научно-техническом комитете - поэтапное возвращение к обычной жизни разных возрастных групп. Так, выйдут из карантина сначала самые молодые и сильные, а затем уже люди, для которых вирус представляет более значительную угрозу.

Накануне, 30 марта, стало известно, что в Италии всеобщая изоляция продлится минимум до Пасхи, то есть до 12 апреля.

Италия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев коронавируса - 101 тыс. 739. Умерли 11 тыс. 591 человек, заразившихся коронавирусом.