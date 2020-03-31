В "Ламборгини" будут производить медицинские маски

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В компании Automobili Lamborghini объявили во вторник, что начнут производить медицинские маски, чтобы внести вклад в борьбу против коронавируса COVID-19, свирепствующего в Италии.

Компания собирается производить тысячу масок в день на своем заводе в городе Сант-Агата-Болоньезе. Еще по 200 единиц другого оборудования в день будут делать с помощью 3D-принтеров.

"В сложившейся экстренной ситуации мы считаем, что обязаны внести конкретный вклад в общее дело", – отмечает в заявлении президента и главного исполнительного директора Automobili Lamborghini Стефано Доменикали.

Производством масок займется цех, в котором занимаются отделкой салонов автомобилей "Ламборгини".

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