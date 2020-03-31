В Витебске более десятка врачей заразились коронавирусом

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Витебске больше десяти врачей заразились коронавирусом, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Вот в Витебске знаю - врачи первого уровня - те, кто от кого-то заразился. Там больше десятка. Они, конечно, не проблемные. Но мы ведь отвлекаемся на их лечение. Эти врачи должны лечить пациентов, а мы их лечим", - сказал Лукашенко на встрече с председателем Совета республики Национального собрания Натальей Кочановой. Слова президента приводит госагенство БелТА.

Он отметил, что врачи заразились, контактируя с пациентами и не принимая необходимые меры предосторожности. "Они, слава богу, крепкие люди. Но это негоже, когда врач пренебрегает элементарными мерами", - подчеркнул он.

Лукашенко также заявил, что в целом в Беларуси уже вылечили от коронавируса более ста человек. Он поблагодарил за это врачей. "Этим врачам я хочу сказать спасибо. За то, что они нашли комбинацию лекарств, чтобы излечить людей. Молодцы! Но люди сами, старики прежде всего, должны о себе побеспокоиться. Те, кто помоложе, они уже переболели и перенесут этот вирус. Никуда мы от этого не денемся. Но там, где надо себя обезопасить, надо обезопасить", - сказал он.