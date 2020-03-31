Лукашенко сообщил о первой смерти пациента с коронавирусом в Белоруссии

Скончался театральный актер Виктор Дашкевич - заслуженный артист республики

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Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о первой смерти пациента с диагностированным коронавирусом в стране.

Как сообщает госагентство БелТА, на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой, в связи со смертью актера в Витебске, у которого ранее диагностировали коронавирус, глава государства отметил, что у пожилого мужчины были и другие сопутствующие заболевания.

"Жена здорова (она же с мужем жила), дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ (искусственной вентиляции легких - ИФ) лежал, спасали его", - заявил Лукашенко.

Ранее ряд белорусских СМИ сообщил, что в Витебске умер больной с подтвержденным коронавирусом - 75-летний актер Коласовского театра, заслуженный артист Белоруссии Виктор Дашкевич.

Во вторник на встрече с Кочановой Лукашенко также сообщил, что в Белоруссии эпидемия коронавируса достигла своего пика. Президент отметил, что это его ощущения, которые базируются на цифровом анализе заболеваемости.

Он напомнил, что каждую весну наступает пик вирусных заболеваний, а затем начинается падение. "Я уже молю бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз", - добавил Лукашенко.

По состоянию на 30 марта в республике было зафиксировано 152 случая заражения новым коронавирусом COVID-19. Белоруссия остается единственной страной в регионе, которая не закрывала границ в связи с пандемией.