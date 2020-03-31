Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:34Заразились
на 31.03В России 2 337+500В мире 782 365+62 248

Лукашенко заявил, что массовая изоляция во время пандемии "убивает людей"

Президент Белоруссии также признался, что не сдавал тест на коронавирус

Лукашенко заявил, что массовая изоляция во время пандемии "убивает людей"
Фото: Reuters

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против массовой изоляции людей во время пандемии.

В миреЛукашенко назвал психозом ситуацию с пандемией коронавирусаЧитать подробнее

"Запирать в этих тухлых квартирах - это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах. Нас всегда учили, вы же помните: если ОРВИ, грипп и прочее, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение", - сказал на встрече с председателем Совета республики Национального собрания Натальей Кочановой Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Глава государства также отметил, что, изолируя людей в своих домах и квартирах, никто не знает, здоровы они или уже чем-то заразились. Поэтому, продолжил он, в результате люди находятся в своей закрытой квартире в атмосфере вирусов и зачастую слишком поздно, уже в критическом состоянии, поступают на излечение.

"Поэтому я не понимаю тех, кто сегодня советует изолировать, закрыть, перекрыть. Работать надо, как мы это всегда делали, точечно", - добавил президент.

Белорусский лидер также сообщил, что не сдавал тест на коронавирус. "И я не знаю, пережил я этот вирус уже на ногах, или нет", - сказал Лукашенко.

Ранее на встрече с Кочановой белорусский лидер заявил, что в Витебске более 10 врачей заразились коронавирусом.

По состоянию на 30 марта, в Белоруссии было зафиксировано 152 случая заражения COVID-19. Один человек с диагностированным коронавирусом умер.

Эпидемия одиночества

12
Сеул, Южная КореяРио-де-Жанейро, БразилияКатманду, НепалДакар, СенегалПрага, ЧехияБрюссель, БельгияШанхай, КитайВашингтон, СШАРио-де-Жанейро, БразилияРим, ИталияКиев, УкраинаНью-Йорк, США
Сеул, Южная Корея
Александр Лукашенко Наталья Кочанова Белоруссия

Новости по теме

Новости

Граждане РФ, которые не могут вернуться на родину, получат материальную поддержку

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 800 тыс. человек

В Витебске более десятка врачей заразились коронавирусом

Принц Гарри и Меган Маркл начали отдельную от британской королевской семьи жизнь

Принц Гарри и Меган Маркл начали отдельную от британской королевской семьи жизнь
Пандемия коронавируса

Лукашенко сообщил о первой смерти пациента с коронавирусом в Белоруссии

Лукашенко сообщил о первой смерти пациента с коронавирусом в Белоруссии

В Испании зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки

В Испании зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки

В Tinder появился пользователь COVID-19 и сразу нашел себе пару

Что случилось этой ночью: вторник, 31 марта

Мексика ввела из-за коронавируса режим ЧС

Мексика ввела из-за коронавируса режим ЧС

Число жертв коронавируса в мире приближается к 37 тыс.

Число жертв коронавируса в мире приближается к 37 тыс.
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');