Лукашенко заявил, что массовая изоляция во время пандемии "убивает людей"

Президент Белоруссии также признался, что не сдавал тест на коронавирус

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Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против массовой изоляции людей во время пандемии.

"Запирать в этих тухлых квартирах - это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах. Нас всегда учили, вы же помните: если ОРВИ, грипп и прочее, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение", - сказал на встрече с председателем Совета республики Национального собрания Натальей Кочановой Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Глава государства также отметил, что, изолируя людей в своих домах и квартирах, никто не знает, здоровы они или уже чем-то заразились. Поэтому, продолжил он, в результате люди находятся в своей закрытой квартире в атмосфере вирусов и зачастую слишком поздно, уже в критическом состоянии, поступают на излечение.

"Поэтому я не понимаю тех, кто сегодня советует изолировать, закрыть, перекрыть. Работать надо, как мы это всегда делали, точечно", - добавил президент.

Белорусский лидер также сообщил, что не сдавал тест на коронавирус. "И я не знаю, пережил я этот вирус уже на ногах, или нет", - сказал Лукашенко.

Ранее на встрече с Кочановой белорусский лидер заявил, что в Витебске более 10 врачей заразились коронавирусом.

По состоянию на 30 марта, в Белоруссии было зафиксировано 152 случая заражения COVID-19. Один человек с диагностированным коронавирусом умер.