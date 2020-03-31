В Великобритании число скончавшихся от коронавируса за сутки подскочило вдвое

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Великобритании во вторник зафиксировали еще 393 случаев смерти пациентов, заразившихся коронавирусом COVID-19, сообщил во вторник телеканал Sky News со ссылкой на данные служб здравоохранения; число скончавшихся выросло вдвое по сравнению с понедельником.

Он отмечает, что 367 из скончавшихся приходится на Англию, где возраст умерших составляет от 19 до 98 лет.

По состоянию на вторник, 31 марта, в Великобритании диагностировано свыше 22 тыс. случаев заражения, количество скончавшихся достигло 1 тыс. 801.

В последние дни в Великобритании фиксировали снижение количества летальных исходов, вызванных коронавирусом. Однако во вторник число скончавшихся подскочило в два раза по сравнению с данными от понедельника.

Ранее 31 марта сообщалось, что в Испании за сутки зафиксировали рекордное число смертей за сутки - 849 летальных исходов.