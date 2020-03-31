В Испании зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки

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Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Испании за сутки скончались 849 человек, заболевших коронавирусом, это новый суточный рекорд смертей для страны, сообщает во вторник газета El Pais со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Предыдущий максимум в стране по смертям был зафиксирован в воскресенье, 29 марта, тогда умерли 838 человек.

В общей сложности с начала эпидемии в Испании скончались 8 189 человек. Число зараженных возросло за сутки на 9 тыс. человек и теперь составляет 94 417 человек. Выздоровели более 19 тыс. человек.

Испания занимает третье место в мире по числу заболевших коронавирусом после США и Италии. Ранее в марте El Pais пришла к выводу, что эпидемия COVID-19 распространяется в Испании быстрее и шире, чем в Италии.