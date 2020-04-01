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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:04Заразились
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В Казахстане скончался третий зараженный коронавирусом пациент

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Казахстане число жертв коронавирусной инфекции достигло трех человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией в среду.

"В Карагандинской области зафиксирован 1 летальный случай от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении штаба.

Ранее от COVID-19 скончались 64-летняя жительница Акмолинской области и 50-летний житель столицы.

В оперштабе также сообщили, что еще 15 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Казахстане, общее число зараженных в стране достигло 363. По данным штаба, в Нур-Султане выявлено шесть новых случаев, в Алма-Ате - два, в Карагандинской области - один, в Акмолинской области - шесть.

Из 363 человек вылечились от коронавируса 24, отметили в оперштабе.

Казахстан Нур-Султан

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