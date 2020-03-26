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Первые случаи смерти от коронавируса зарегистрированы в Казахстане и Армении

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Гражданка Казахстана скончалась от коронавирусной инфекции, сообщил министр информации и общественного развития страны Даурен Абаев.

Это первый случай смерти от COVID-19 в стране.

Также есть первый погибший от этой болезни в Армении. Как сообщила пресс-секретарь Минздрава республики Алина Никогосян, в инфекционной больнице "Норе" умер 72-летний пациент. У него была диагностирована коронавирусная болезнь, двустороннее воспаление лёгких, полиорганическая недостаточность, гипертония, нарушение сердечного ритма.

Казахстан Армения

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