В Киргизии изолировали село в 1,5 тыс. человек после погрома в обсерваторе

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Около полутора тысяч жителей села в Иссык-Кульской области на севере Киргизии принудительно изолированы из-за нарушения условий карантина по коронавирусу, сообщил "Интерфаксу" в среду глава Тюпского района Эльчибек Джантаев.

"За несоблюдение домашнего карантина восемь жителей села Ысык-Куль Тюпского района, приехавшие из зарубежных стран, были принудительно помещены в обсервацию. Из-за того, что они нарушили условия домашнего карантина, областным оперативным штабом принято решение об изоляции всех сельчан во избежание распространения коронавируса", - сказал Джантаев.

По его словам, в селе живет около 1,5 тыс. человек. Местные жители не согласились с решением штаба и устроили акцию протеста, а также разгромили здание, предназначенное для обсервации.

"Совместно с правоохранительными органами нам пришлось оттеснить от здания участников митинга. Жителям объяснили, что в обсервации будут размещены не больные, а контактные лица с подозрениями на коронавирус. Инфицированных будут размещать в Тюпской инфекционной районной больнице", - сказал Джантаев.

Глава района добавил, что ситуация находится под контролем МВД, а местные власти восстанавливают поврежденное здание.

На 1 апреля в Киргизии зарегистрировано 111 случаев заражения коронавирусом СOVID-19, за минувшие сутки в стране выявлены еще четверо заболевших.

С 25 марта режим чрезвычайного положения по коронавирусу действует в Бишкеке, а также в регионах и городах на юге страны, где зафиксированы случаи заражения. В этих регионах введен комендантский час.