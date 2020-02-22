Украинская полиция "взяла в кольцо" санаторий с эвакуированными из Китая

В МВД сообщают, что протесты прекратились

Протесты против организации карантина в санатории под Полтавой 20 февраля Фото: Reuters

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Украины "взяли в кольцо" санаторий в поселке Новые Санжары (Полтавская область), где помещены на карантин эвакуированные из китайского города Ухань, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"В Новых Санжарах все спокойно, митингов нет", - сказал Геращенко на брифинге в субботу. Он отметил, что принимаются меры для того, чтобы никто не мог проникнуть на территорию карантина извне.

Все здоровы

В субботу эпидемиологи возьмут образцы крови эвакуированных из Уханя для проверки на тест-системах в киевской лаборатории, такие исследования планируют делать каждые три дня, сообщил замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль на брифинге в Киеве в субботу.

"Сегодня эпидемиологи будут брать образцы крови для обследования. Они будут направлены в Киевскую лабораторию. Разработаны украинские тест-системы, ранее были поставки таких систем из-за границы. В настоящее время происходит таможенное оформление очередной партии тест-систем", - сказал Коваль.

По его словам, все эвакуированные и экипаж самолета здоровы. "Результаты утреннего осмотра позитивны. Ни в одного человека не выявлены симптомы заболевания", - сказал он.

Эвакуация и протесты

20 февраля из китайского Уханя было эвакуировано 45 украинцев, среди которых семья с восьмилетним сыном, молодая пара, 20-летние студенты, а также 27 иностранцев. Эвакуированных решили разместить в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Местные жители устроили массовые протесты, мешали проезду автоколонны и кидали в автобусы камни. 24 наиболее агрессивных участников акции были доставлены в полицию.

Впоследствии 23 задержанных отпустили домой. Ещё один задержанный, который пьяным сел за руль автомобиля "Нива" и наехал на строй нацгвардейцев, остался под стражей. 22 февраля суд изберет ему меру пресечения. Следствие настаивает на содержании под стражей.

Нарушено пять уголовных статей

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что по массовым беспорядкам 20 февраля в поселке Новые Санжары были начаты уголовные производства по пяти статьям Уголовного кодекса Украины.

"Это перекрытие транспортных магистралей, массовые незаконные акции, угрозы и нападения на сотрудников полиции и разжигание межнациональной вражды", - заявил замминистра. Он уточнил, что производство начато и по фактам публичных призывов к ненависти к иностранным гражданам, которые также были эвакуированы из Китая в Украину и проходят обсервацию в Новых Санжарах.

По его словам, сотрудники полиции "готовятся предъявить подозрения и административные протоколы 24 лицам, которые были задержаны в день массовых беспорядков".

Это, пояснил он, "будут как и административные протоколы, так и некоторые лица будут привлечены к уголовной ответственности". "В частности, те, кто бросали брусчатку в головы полицейским, те, кто бросали камни в автобусы, и те, кто занимались разжиганием межнациональной вражды", - сказал Геращенко.

Он отметил, что все задержанные лица являются жителями Полтавской области. "У меня нет информации относительно того, что они ранее были замечены на других митингах", - сказал замминистра МВД.

"Фактов, что привозили людей из других областей, у меня нет. Была информация, что на разных порталах за деньги предлагали размещать информацию, которая бы разогревала события", - добавил Геращенко.

На вопрос о провокаторах "в спортивных костюмах" в Новых Санжарах он ответил, что этим занимается СБУ, и предложил пригласить на следующий брифинг представителя спецслужбы.

"Вирусологи" в спортивных костюмах

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам в связи с событиями в Новых Санжарах заявил, что лица, виновные в нагнетании ситуации вокруг эвакуации из Уханя, должны понести наказание.

"Я понимаю, что у определенной части местных жителей возникла обеспокоенность. Мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этой дикости. Заказчики и организаторы этого понесут ответственность", - сказал он в обращении к украинцам, размещенном на его странице в фейсбуке в пятницу.

Зеленский указал, что не только правоохранительные органы, но и само общество начало подробно разбираться в ситуации. "Все фото и теле-камеры зафиксировали лица многих людей, которые организовывали массовые беспорядки. Это известные миру "вирусологи" в спортивных костюмах. Ранее они уже были замечены как уважаемые аграрии, выступающие против рынка земли", - отметил он. Зеленский обратился ко всем "режиссерам-постановщикам этого погорелого театра", которые могут готовить "новые спектакли", чтобы они помнили, что есть моменты, когда нет интересов или оппозиции, а есть интересы страны.

"Времена, когда можно зарабатывать политические баллы ценой общественного порядка и национальной безопасности, закончились. Вчера, по вашим установкам, не просто бросали камни в автобусы с людьми, это были камни в остатки вашего достоинства, порядочности и чести. Поэтому, еще раз подчеркну: заказчики и организаторы понесут ответственность", - заявил он.

В то же время он выразил уверенность в том, что "поведение отдельных врачей и жителей не может стать поводом клеймить весь регион и разъединять Украину, как бы этого не хотелось нашим врагам". Зеленский считает, что история с коронавирусом и возвращением украинских граждан - это очередной экзамен для общества и нации, чтобы получить ответы на жизненно важные вопросы: "Мы есть или нас нет? Мы толпа или сплоченный народ? Мы стадо или мы нация? Мы жители или граждане? Неоднократно мы сдавали этот экзамен успешно".

В свою очередь глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранительные органы будут просить суд об аресте минимум семи граждан, которые участвовали в беспорядках. Среди них те, кто, по версии следствия, бросил тротуарную плитку в голову полицейскому, атаковали автобус с камнями и кричали "Мы вас всех сожжем".