Детский онкоцентр в Киргизии стал очагом коронавирусной инфекции

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Киргизии в детском отделении Национального центра онкологии и гематологии выявили 14 случаев заражения коронавирусом. Как сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев, заражены восемь детей-пациентов, трое родителей, две медсестры и один врач.

По его словам, в отделении обследовано 120 человек, предварительно источник заражения установлен.

В отделении развернули обсерватор и отделение для лечения заболевших детей.

"Переводить их в другой стационар невозможно, так как они получают специализированное лечение. Заразившиеся медики переведены в инфекционную больницу", - отметил Усенбаев.

Главврач центра Эрнест Тилеков уточнил, что детей и врачей с отрицательными анализами перевели на другие этажи. "Корпус уже на казарменном режиме, но работает. К счастью, ни у кого клинических проявлений заболевания нет", — сказал он (цитата по 24.kg) .

Теперь центр будет принимать новых пациентов только после ПЦР-анализа. "Это крайние меры, но заболевание может протекать в бессимптомной форме, мы не можем рисковать", — Тилеков.

20 мая стало известно, что коронавирусом заразилась бабушка, которая в стационаре ухаживала за своей внучкой и недавно была выписана.

Всего в Киргизии на 21 мая было выявлено 1313 случаев заражения коронавирусом. 14 заболевших умерли, 929 вылечились.

С 11 мая в Киргизии снят режим чрезвычайного положения и отменен комендантский час, введенный в городах и регионах из-з коронавируса. Режим ЧС пока продолжает действовать.