Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:33Заразились
на 01.04В России 2 777+440В мире 857 487+75 122

У нескольких нанятых Саудовской Аравией танкеров не оказалось места назначения

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Некоторые танкеры, нанятые Саудовской Аравией для перевозки нефти, не имеют места назначения, сообщает Dow Jones со ссылкой на источники.

С 1 апреля закончилось действие соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. По словам представителей Саудовской Аравии, на которых ссылается Dow Jones, страна вышла на максимальный уровень добычи нефти в 12 млн б/с, что на 2 млн б/с превышает мартовскую добычу.

Однако есть признаки, что часть этой нефти фактически некуда девать. Некоторые суда, зафрахтованные королевством для увеличения экспорта нефти, загружаются сырьем и покидают порты, не имея места назначения. Вызывает сомнения, что в итоге эта нефть окажется у конечного покупателя, пишет агентство.

"Есть грузы (из портов Саудовской Аравии в Персидском заливе) без пункта назначения, потому что нет покупателей", - сообщил один из источников агентства.

В то же время, Saudi Aramco попросила своих американских нефтесервисных подрядчиков подготовиться к росту объема работ, сообщили агентству анонимный представитель одной из таких компаний и чиновник Саудовской Аравии. И, несмотря на "горячий" спрос на их услуги в королевстве, нефтяная компания попросила подрядчиков снизить цены на 15%.

Саудовская Аравия нефть

Новости

Американская разведка сочла заниженными данные Китая по коронавирусу

Что произошло за день: среда, 1 апреля

ООН и ВТО предупредили о возможном продовольственном кризисе в мире

В Великобритании за сутки умерли более 500 пациентов с коронавирусом

Эксперты предсказали рост дефицита бюджета США к ВВП до уровней Второй мировой войны

Эксперты предсказали рост дефицита бюджета США к ВВП до уровней Второй мировой войны

Трамп не исключил приостановки действия некоторых пошлин на 90 дней

Трамп не исключил приостановки действия некоторых пошлин на 90 дней

Песков заявил, что не знает о просьбе Минска о помощи в борьбе с COVID-19

Песков заявил, что не знает о просьбе Минска о помощи в борьбе с COVID-19
Пандемия коронавируса

Греческие ученые заявили о влиянии климата на распространение COVID-19

Усманов направил $20 млн на борьбу с коронавирусом в Узбекистане

Усманов направил $20 млн на борьбу с коронавирусом в Узбекистане

Китай начал публиковать данные о бессимптомных носителях коронавируса

Китай начал публиковать данные о бессимптомных носителях коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');