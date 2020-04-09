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Саудовская Аравия в апреле нарастила экспорт нефти до 10,3 млн б/с

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в апреле увеличила экспорт нефти до 10,3 млн баррелей в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные системы отслеживания танкеров. На прошлой неделе экспорт нефти Саудовской Аравии достиг 10 млн б/с, а к утру 9 апреля он составлял уже 10,296 млн б/с.

Экономический кризис

В первые девять дней марта королевство экспортировало только около 6,8 млн б/с, экспорт за весь март составил 7,606 млн б/с.

По данным Bloomberg, в последние недели Саудовская Аравия существенно нарастила поставки нефти в США. Апрельские данные учитывают суда, которые вышли из портов Рас Танура в Персидском заливе и Янбу в Красном море, а также танкеры, вышедшие из нейтральной зоны с Кувейтом, поясняет агентство.

В марте страны-участницы сделки ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейшем сокращении добычи нефти. Сделка распалась, котировки нефти обвалились. 9 апреля участники соглашения должны провести онлайн-конференцию и снова попытаться договориться.

По сведениям Bloomberg, Эр-Рияд настаивает на сокращении нефтедобычи в рамках сделки с апрельского уровня. Президент Владимир Путин, говоря о необходимости возможных согласованных сокращений, заявил, что снижать добычу нужно с уровня первого квартала. В первом квартале Саудовская Аравия добывала 9,8 млн б/с, а с апреля страна увеличила производство до 12,3 млн б/с.

Саудовская Аравия ОПЕК США

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