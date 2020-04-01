Число заболевших COVID-19 в США превысило 200 тысяч

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Соединенных Штатах количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 превысило 205 тысяч, свыше 4,5 тысячи человек скончались, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Больше всего заболевших в штате Нью-Йорк - там выявлено более 83 тысяч случаев COVID-19, зафиксировано более 1,9 тысячи смертей. По подсчетам университета, на 100 тысяч жителей штата приходится 430 заразившихся COVID-19.

По мнению экспертов, эти цифры не отражают полной картины происходящего, так как бессимптомные случаи заражения или инфицированные, у которых симптомы проявляются слабо, могут быть не диагностированы.

Соединенные Штаты с 26 марта лидируют в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19, следом идут Италия и Испания. Китай, откуда заболевание начало распространяться, опустился на четвертое место по числу заболевших.