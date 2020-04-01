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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:33Заразились
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Число заболевших COVID-19 в США превысило 200 тысяч

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Соединенных Штатах количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 превысило 205 тысяч, свыше 4,5 тысячи человек скончались, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Больше всего заболевших в штате Нью-Йорк - там выявлено более 83 тысяч случаев COVID-19, зафиксировано более 1,9 тысячи смертей. По подсчетам университета, на 100 тысяч жителей штата приходится 430 заразившихся COVID-19.

По мнению экспертов, эти цифры не отражают полной картины происходящего, так как бессимптомные случаи заражения или инфицированные, у которых симптомы проявляются слабо, могут быть не диагностированы.

Соединенные Штаты с 26 марта лидируют в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19, следом идут Италия и Испания. Китай, откуда заболевание начало распространяться, опустился на четвертое место по числу заболевших.

Хроника коронавируса. Апрель.

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В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмовВо вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов
США Нью-Йорк

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