Зампостпреда РФ при ООН не исключил отправки новых партий медпомощи в США

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Первый зампостпреда России при ООН в Нью-Йорке Дмитрий Полянский не исключает, что Россия может направить в США новые партии груза медицинской помощи при необходимости.

"Мне пока это не известно, но я думаю, что нельзя исключать", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Полянский вместе с другими российскими дипломатами находится в аэропорту Нью-Йорка и присутствует при разгрузке российского самолета с гуманитарной помощью для США. По его словам, Россия в основном доставила средства индивидуальной защиты.

"В Нью-Йорке сейчас очень тяжелая ситуация. Мне кажется, что здесь каждая маска, каждое средство защиты на счету", - отметил Полянский.

Он также выразил надежду на то, что нью-йоркцы оценят российский "жест солидарности".

"И я думаю, что мы сделали сейчас хороший вклад в то, чтобы Нью-Йорк с этой неприятностью справился как можно быстрее", - добавил дипломат.

По данным CNN, диспетчер аэропорта Нью-Йорка в эфире поблагодарил экипаж российского самолета за доставленную медпомощь.

"Ромео Фокстрот Фокстрот 8460 (международный код принятый в авиации - ИФ)! Мы искренне благодарим вас за помощь, которую вы нам доставили. Хорошего дня!" - цитирует телеканал диспетчеров.

Самолет ВКС РФ с грузом медицинской помощи в среду приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Договоренность об отправке груза с медпомощью была достигнута в ходе телефонного разговора президентов России и США 30 марта.

В США, по последним данным, число заболевших COVID-19 превысило 205 тысяч, свыше 4,5 тысячи человек скончались. Наиболее тяжелая ситуация в штате Нью-Йорк - там зафиксировано более 83 тысяч случаев COVID-19 и более 1,9 тысячи смертей.