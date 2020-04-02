Коронавирус унес жизни свыше 30 тысяч человек в Европе

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Только в Европе к вечеру минувшей среды жертвами коронавируса COVID-19 стали более 30 тысяч человек, сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

Газета отмечает, что каждый третий случай кончины от вируса приходится на Италию и Испанию.

Испания сообщила о рекордных 864 умерших за сутки, общее число скончавшихся в стране превысило 9 тысяч.

В Италии в среду количество жертв коронавируса выросло на 727 человек до 13 155. Это число значительно меньше, чем во вторник, и самые низкое с 26 марта. При этом число новых случаев заражения продолжает расти: за стуки оно увеличилось на 4 782, общее число больных достигло к вечеру среды 110 574.

В Германии зафиксировано 74 508 случаев заболевания (скончался 821 человек), Франции - 52 836 (3 523), Великобритании - 29 842 (2 356), Бельгии - 13 964 (828), Нидерландах - 13 696 (1 175), Турции - 13 513 (214), Австрии - 10 553 (146).

По информации издания, всего по состоянию на 00:00 часов четверга по московскому времени в мире насчитывалось 913 352 человека, инфицированных COVID-19, и 45 504 жертвы коронавируса.

Издание ведет электронный подсчет числа инфицированных, скончавшихся и вылечившихся от вызываемого COVID-19 заболевания, основываясь на официальных данных соответствующих стран.