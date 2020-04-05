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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:37Заразились
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Во Франции число смертей среди зараженных COVID-19 превысило 8 тыс.

Во Франции число смертей среди зараженных COVID-19 превысило 8 тыс.
Фото: Reuters

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Во Франции, по последним данным, насчитывается 8078 летальных исходов среди инфицированных COVID-19 с начала эпидемии, сообщило вечером в воскресенье министерство здравоохранения страны.

При этом 5889 зараженных скончались в больницах и, по меньшей мере, 2189 - в домах престарелых, говорится в сообщении Минздрава. За последние сутки 357 пациентов умерли в больницах.

В коммюнике уточняется, что данные по домам престарелых пока неполные, так как еще не все из них предоставили свои цифры.

С начала эпидемии во Франции был госпитализирован 28891 пациент, зараженный COVID-19. За минувшие сутки госпитализированы еще 748 человек. 6978 находятся в реанимационных отделениях в тяжелом состоянии.

При этом министерство отмечает, что растет число выписываемых за сутки вылеченных пациентов. Всего с начала эпидемии из больниц выписаны 16183 выздоровевших.

В связи с риском снижения дисциплины после трех недель изоляции, префектура полиции Парижа обратилась к гражданам с призывом не расслабляться.

В эти выходные начались пасхальные школьные каникулы в Парижском регионе, и установилась хорошая весенняя погода - обстоятельства, которые соблазняют многих уклониться от соблюдения режима изоляции, требуемого для сдерживания распространения коронавируса.

Из-за таких отклонений, констатируемых властями различных уровней, префектура полиции распространила в твиттере в воскресенье четкий призыв: "Не расслабляться!"

"Даже притом, что стоит хорошая погода, не забывайте, что для ограничения распространения COVID-19 меры по изоляции по-прежнему действуют", - напоминает столичная полиция.

В ее послании подчеркивается: "Мы все должны сыграть свою роль в спасении жизней, поэтому ограничьте ваши перемещения до строгого минимума".

Франция

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