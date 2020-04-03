Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:04Заразились
на 02.04В России 3 548+771В мире 932 605+75 118

Трамп прокомментировал поставку медпомощи от РФ в США

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Россия предоставила США высококачественное медицинское оборудование, заявил президент США Дональд Трамп.

"Там было много высококачественного медицинского оборудования", - сказал Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

По его словам, отправка Россией медицинской помощи США - "очень красивый жест со стороны президента Путина".

Президент США добавил, что не согласился бы принять груз, если бы предложенные товары были бы не нужны его стране.

Отвечая на уточняющий вопрос, не считает ли он отправку груза "российской пропагандой", Трамп заявил, что такие предположения его не интересуют.

Ранее российский военный самолет Ан-124 "Руслан" доставил в США медицинские маски и медицинское оборудование. Договоренность об отправке такого груза ранее была достигнута в ходе телефонного разговора президентов России и США.

США РФ

Новости

Трамп выразил надежду на снижение нефтедобычи на 15 млн баррелей в сутки

Трамп опробовал на себе "пятиминутный" тест на коронавирус

Число случаев COVID-19 в мире превысило 1 млн

Немецкий психолог объяснил механизм опустошения продуктовых магазинов

Немецкий психолог объяснил механизм опустошения продуктовых магазинов

Число заявок на пособие по безработице в США подскочило еще более чем на 3 млн

Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка

В украинском Днепре выкопали 600 могил для возможных жертв коронавируса

Госдеп США сообщил о сокращении ядерного арсенала России на 100 боеголовок

Госдеп США сообщил о сокращении ядерного арсенала России на 100 боеголовок

США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование

Пандемия коронавируса

Число жертв коронавируса в мире превысило 46 тысяч человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');