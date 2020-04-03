Трамп прокомментировал поставку медпомощи от РФ в США

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Россия предоставила США высококачественное медицинское оборудование, заявил президент США Дональд Трамп.

"Там было много высококачественного медицинского оборудования", - сказал Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

По его словам, отправка Россией медицинской помощи США - "очень красивый жест со стороны президента Путина".

Президент США добавил, что не согласился бы принять груз, если бы предложенные товары были бы не нужны его стране.

Отвечая на уточняющий вопрос, не считает ли он отправку груза "российской пропагандой", Трамп заявил, что такие предположения его не интересуют.

Ранее российский военный самолет Ан-124 "Руслан" доставил в США медицинские маски и медицинское оборудование. Договоренность об отправке такого груза ранее была достигнута в ходе телефонного разговора президентов России и США.