Google создала сайт с данными о передвижениях пользователей для борьбы с COVID-19

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Google начала публиковать отчеты с данными, показывающими, как меняются передвижения пользователей в период эпидемии коронавируса, сообщила компания в своем блоге в пятницу.

Отчеты (Community Mobility Reports) в первую очередь предназначены для органов здравоохранения. В Google надеются, что информация поможет им принимать решения относительно мер для борьбы с коронавирусом.

"В отчетах используются агрегированные анонимные данные для составления графика тенденций передвижения (...) в различных местах, таких как точки розничной торговли и места отдыха, продуктовые магазины и аптеки, парки, транзитные пункты, места работы и проживания", - сообщает Google.

В отчетах отображается прирост или спад посещений в процентах, компания не разглашает точное количество людей, посещающих те или иные места. Информация в отчетах собирается за 48-72 часа до их публикации.

Компания планирует выпускать отчеты по 131 стране и региону, и в дальнейшем дополнять базу отчетов. России в настоящее время в списке стран, по которым доступна информация, нет.

В РФ уровень самоизоляции граждан оценивает "Яндекс". В компании рассчитали индекс самоизоляции для крупных городов. Он варьируется от 0, что соответствует уровню часа пик в типичный будний день, до 5 - показателя, который обычно бывает глубокой ночью.