"Яндекс" начал измерять уровень самоизоляции жителей крупных городов РФ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - "Яндекс" начал оценивать уровень самоизоляции жителей городов, говорится в пресс-релизе компании.

Чтобы оценить, как много людей сидит дома, был рассчитан специальный индекс самоизоляции. Чем выше его значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию. Как поясняет "Яндекс" на шкале от нуля до пяти "0 — это ‎на улицах много людей, 5 — все сидят по домам".

Индекс был рассчитан с использованием обезличенных данные об использовании приложений "Яндекса". Все показатели сводятся к единой шкале, на которой 0 соответствует уровню часа пик в типичный будний день, а 5 — показателям, которые обычно бывают глубокой ночью.

На странице проекта представлены данные по всем городам России с населением более 1 млн человек, а также гистограмма по дням для Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и нескольких городов ближнего зарубежья. Там же можно сравнить города-миллионники по баллу самоизоляции. Данные будут обновляться каждый день.

Специальный информер уровня самоизоляции уже работает для городов с населением более 100 тыс. человек. Его можно увидеть на главной странице "Яндекса" и на "Яндекс.Картах". В ближайшее время индекс самоизоляции будет рассчитываться и для городов с населением от 50 000 человек.

Как показывает статистика использования приложений "Яндекса", люди стали больше сидеть дома. В частности, в Навигаторе строится меньше маршрутов, то есть люди стали реже ездить в офис и по делам. Значительно больше времени они стали проводить в "Яндекс.Эфире", "Дзене" и на "КиноПоиске", а приложение "Яндекс.Метро", наоборот, почти перестали использовать.