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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
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Более двух тысяч граждан России захотели вернуться домой из США

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Более 2 тыс. россиян хотят вернуться домой из США из-за пандемии коронавируса, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"По нашим данным, на территории США осталось более двух тысяч российских граждан, изъявивших желание вернуться домой. В новых условиях мы оперативно перестраиваем нашу работу с формирования списков на оказание адресной поддержки особо нуждающимся соотечественникам", - сказал он журналистам.

По словам Антонова, многие российские граждане в США "оказались действительно в очень сложном положении" из-за пандемии коронавируса, а не только те, кто не смог вылететь в пятницу 3 апреля рейсом "Аэрофлота" Нью-Йорк-Москва.

"У многих были куплены билеты на апрель и май. Мы знаем о проблемах наших соотечественников из первых уст - через звонки на наши круглосуточные "горячие линии", из сообщений в соцсетях и по электронной почте", - пояснил Антонов.

Он рассказал, что "в первую очередь посольство обеспечило на несколько дней проживание 51 россиянина, которым просто некуда было идти сегодня из аэропорта JFK (международного аэропорта Джона Кеннеди) в Нью-Йорке".

"Им была предоставлена гостиница с горячим питанием", - отметил Антонов.

Ранее пресс-секретарь Генконсульства РФ в Нью-Йорке сообщил, что как минимум 250 россиян должны были вылететь вечером 3 апреля рейсом авиакомпании "Аэрофлот" Нью-Йорк - Москва, который был отменен.

Он также рассказал, что российские соотечественники предложили разместить у себя порядка 20 человек, которые не смогли вернуться в Россию.

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом. График вывоза россиян представят в понедельник.

Россия США

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