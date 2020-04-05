В Казахстане приготовились к основному периоду заболеваемости COVID-19 в апреле-мае

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Опыт других стран позволяет прогнозировать, что основной период заболеваемости коронавирусом нового типа в Казахстане придется на апрель-май, с пиком в первой половине апреля, заявил глава Минздрава республики Елжан Биртанов.

Он подчеркнул, что жесткие карантинные меры позволили снизить темпы распространения коронавирусной инфекции в стране, однако по опыту других государств число заражений может достичь 3,5 тысяч.

"Принятые в нашей стране жесткие карантинные меры позволили снизить темпы распространения коронавирусной инфекции с 52% прироста 28 марта до 12% за вчерашние сутки (...). Вместе с тем отмечается рост общего количества заболевших в нашей стране", - написал Биртанов в фейсбуке.

По словам министра, в дальнейшем, в летние месяцы эпидемиологи ожидают спад темпов, но не полного прекращения эпидемии. Некоторые эксперты не исключают повторного сезонного подъема эпидемии осенью этого года.

Первый случай заражения COVID-19 в Казахстане был выявлен 13 марта, с тех пор число инфицированных увеличилось до 551, из них 36 человек вылечились.