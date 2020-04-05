Белоруссия остановила курсирование двух оставшихся в сообщении с РФ поездов

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Белорусская железная дорога с 5 апреля временно останавливает курсирование двух оставшихся в сообщении с РФ поездов: в Москву и Санкт-Петербург.

Как следует из сообщения пресс-центра БЖД, временно отменяется курсирование поездов: №2/1 Минск - Москва, отправлением из Минска с 5 апреля из Москвы с 6 апреля; №52/51 Брест/Минск - Санкт-Петербург, отправлением из Бреста с 5 апреля, из Санкт-Петербурга с 6 апреля".

Билеты на отмененные поезда можно будет вернуть в кассах без дополнительных сборов.

БЖД с 23 марта временно отменила все международные поезда из Белоруссии в Москву и Санкт-Петербург за исключением поездов №2/1 Минск - Москва, №52/51 Брест/Минск - Санкт-Петербург.