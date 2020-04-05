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С 6 апреля будут отменены поезда в Калининград через Литву и Белоруссию

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" с 6 апреля временно отменяет пассажирские поезда в Калининград, следующие транзитом через территории Белоруссии и Литвы.

Как следует из сообщения РЖД, решение принято на основании письма руководителя Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, а также в связи с вводом в РФ и сопредельных государствах ряда ограничительных мер для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

Отменяется курсирование поезда №30/29 Калининград - Москва, отправлением из Калининграда с 6 апреля, отправлением из Москвы с 7 апреля. Также временно отменяется поезд №80/79 Калининград - Санкт-Петербург, отправлением из Калининграда с 7 апреля, отправлением из Санкт-Петербурга с 9 апреля.

Для поезда № 30 Калининград-Москва, который отправится 5 апреля, будет изменен график курсирования. 6 апреля из Минска поезд отправится измененным расписанием в 04.35 и прибудет в Москву в 15:23 в тот же день

Неиспользованные билеты можно будет вернуть без дополнительных плат и сборов в течение полугода после отмены. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать онлайн.

Подробную информацию о пассажиры могут получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра РЖД 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России), а также 7 (499) 605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств).

5 апреля Белорусская железная дорога сообщила о приостановке с 5 апреля курсирования двух оставшихся в сообщении с РФ поездов в Москву и Санкт-Петербург.

РЖД Белоруссия Калининград Литва

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