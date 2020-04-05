Трое туристов из РФ не смогли улететь из Таиланда и поселились в заброшенном храме

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Трое российских туристов поселились в заброшенном храме на острове Пхукет в Таиланде после того, как не смогли улететь на родину из-за отмены рейса, сообщает The Thaiger.

Портал отмечает, что власти острова пытаются помочь туристам. Аэропорт на Пхукете также закрылся в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Как отмечает Thaiger, 31-летний Алексей, 29-летний Николай и 24-летняя София нашли кров в обветшалом храме, одну из платформ которого они превратили во временную кухню. Денег на жилье у туристов нет.

"Местные жители подарили россиянам несколько палаток, маски для лица и лапшу быстрого приготовления. Туристы были проверены на коронавирус, результаты отрицательные. Власти Пхукета ищут нормальное жилье для них", - пишет портал.

По данным СМИ, на Пхукете могут находиться 200-300 иностранных туристов (а по другим данным 600-800), которые застряли на острове после закрытия международного аэропорта. Отели на Пхукете не принимают новых гостей.

В ночь на 4 апреля Россия приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину. Желающие вернуться должны заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. На основе заполненных данных штаб сформирует график вывоза граждан на территорию России. Тем, кто представит информацию о себе, окажут "необходимую социальную помощь на время их пребывания за границей".