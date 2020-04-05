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Южный Судан стал 51-й страной Африки с подтвержденным коронавирусом

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В Южном Судане выявили первый случай COVID-19. Это 51-я из 54 стран Африки, где есть заболевшие коронавирусом, сообщает агентство Associated Press.

Заболевшая - сотрудница миссии ООН, 29-летняя женщина, прибывшая в Южный Судан из Нидерландов. Она на карантине, сотрудники органов здравоохранения ищут людей, которые контактировали с ней.

В Южном Судане, где проживает 11 млн человек, в настоящее время есть четыре аппарата искусственной вентиляции легких. Первый вице-президент страны Риек Мачар сообщил, что страна хочет увеличить число таких аппаратов, необходимых некоторым пациентам, заболевшим коронавирусом.

Он призвал жителей страны соблюдать социальную дистанцию.

Чтобы предотвратить распространение вируса, в Южном Судане ввели комендантский час, закрыли границы, аэропорты, школы и мечети.

По данным портала AfricaNews, коронавирус пока не выявили в трех странах Африки: на Коморах, в Лесото и Сан-Томе и Принсипи.

Африка Южный Судан

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