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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:16

ЮАР уйдет на карантин на фоне резкого роста числа заболевших COVID-19

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент ЮАР Сирил Рамафоза объявил о введении карантинного режима по всей стране с 26 марта, сообщает агентство Associated Press.

Пандемия коронавируса

Он отметил, что данные меры будут действовать 21 день. Всем жителям ЮАР предписано оставаться дома, кроме тех, чья работа жизненно необходима: медработники, службы безопасности и занятые в производстве и распространении продуктов питания, электроэнергии и медицинских изделий.

Остальным покидать дома можно за продуктами и медицинскими товарами. Банки, супермаркеты и заправки продолжат работать.

"Следующие несколько дней имеют решающее значение. Без решительных действий число инфицированных людей быстро увеличится. Это чрезвычайно опасно для такой популяции, как наша, где большое количество людей с подавленным иммунитетом из-за ВИЧ и туберкулеза, а также с высоким уровнем бедности и недоедания", - сказал Рамафоза.

Associated Press отмечает, что южноафриканская экономика уже находится в состоянии рецессии, и карантин нанесет дополнительный ущерб. На этом фоне Рамафоса объявил об экономической помощи наименее обеспеченным южноафриканцам и небольшим предприятиям. Также некоторые банки страны объявили трехмесячные каникулы по выплате кредитов для малого бизнеса и студентов.

Агентство указывает, что ЮАР станет третьей страной в Африке, которая вводит подобные ограничительные меры. До этого о таком режиме объявили Руанда и Тунис.

К настоящему моменту на территории ЮАР подтверждено 402 случая заражения новым типом коронавируса, причем за последние сутки этот показатель увеличился на 47%. Большинство случаев заражения в стране приходится на тех, кто недавно вернулся из Европы и других стран.

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