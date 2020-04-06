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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:37Заразились
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Заразившегося коронавирусом британского премьера госпитализировали

Речь идёт о мере предосторожности, а не об экстренной госпитализации

Заразившегося коронавирусом британского премьера госпитализировали
Борис Джонсон
Фото: Reuters

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Борис Джонсон, проходящий лечение от коронавируса COVID-19, в ночь на понедельник был доставлен в больницу, сообщают британские СМИ.

Ожидается, что там Джонсон пройдёт медобследование и сдаст анализы.

"Речь идёт о мере предосторожности, так как у премьер-министра все ещё наблюдаются симптомы коронавируса спустя 10 дней после того, как ему поставили диагноз", - сказал представитель главы правительства.

При этом он заверил, что Джонсон во время госпитализации продолжит курировать работу своего кабинета министров.

Телеканал Sky news передаёт, что речь действительно не шла об экстренной госпитализации: Джонсон самостоятельно добрался до больницы. Ожидается, что там он проведёт ночь.

О том, в каком именно медучреждении находится премьер, не сообщается. Госпитализация проведена по совету его лечащего врача, констатировавшего, что 55-летний Джонсон никак не идёт на поправку: в частности, у пациента до сих пор держится высокая температура.

Великобритания Борис Джонсон

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