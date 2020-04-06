Saudi Aramco перенесла публикацию цен на нефть в мае

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Нефтяная компания Saudi Aramco перенесла публикацию цен на свою нефть с воскресенья на среду-четверг, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, публикация отложена, поскольку Саудовская Аравия "обменивается колкостями" с Россией насчет встречи ОПЕК+, необходимой для прекращения коллапса цен на нефтяном рынке. Новая дата еще не определена, объявление может состояться в среду или четверг, хотя предполагалось, что Эр-Рияд объявит свои цены потенциальным покупателям в воскресенье.

Ранее сообщалось, что встреча в формате видеоконференции может состояться в понедельник, 6 апреля, но была перенесена на 9 апреля. Впрочем, официального подтверждения о том, что она состоится, пока нет, сообщают источники "Интерфакса".

Решение о цене может повлиять на объемы примерно 14 млн баррелей в сутки, экспортируемых из Персидского залива, поскольку региональные производители часто устанавливают свои цены с оглядкой на цены Саудовской Аравии - крупнейшего производителя в регионе.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия планирует увеличить объемы экспорта в мае на 600 000 баррелей в сутки по сравнению с 10 млн б/с в апреле.

Как говорил президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов, Россия пока решила не увеличивать добычу своей нефти с 1 апреля, пока идут переговоры о возможных мерах по балансировке рынка с ОПЕК+ и другими странами.

В марте Россия и Саудовская Аравия не достигли согласия о судьбе сделки ОПЕК+ после 1 апреля, после чего Саудовская Аравия заявила о 25-процентном росте поставок нефти на рынок и беспрецедентном снижении цен.

Как сообщали источники "Интерфакса" на нефтяном рынке, поскольку Саудовская Аравия и другие производители Ближнего Востока устанавливают свои цены на месяц, предлагая определенные объемы покупателям, Россия может торговаться с потенциальными покупателями до тех пор, пока не найдет свой спрос. Однако, вопрос - захотят ли российские компании продавать свою нефть по любой цене.

На прошлой неделе и Россия, и Саудовская Аравия дали понять, что готовы снизить добычу нефти примерно на 10 млн б/с, но только с участием других производителей, сейчас на входящих в коалицию ОПЕК+, в частности, с крупнейшим производителем нефти в мире - США.

В пятницу президент США Дональд Трамп провел совещание с главами американских нефтедобывающих компаний, где, предполагалось, будет решен вопрос о возможном участии США в новой нефтяной сделке. Трамп не стал говорить о том, готовы ли США также снизить свою добычу нефти в рамках усилий по повышению цен, выразив уверенность, что Россия и Саудовская Аравия договорятся между собой. "Думаю, что они договорятся. Иначе они уничтожат сами себя, если не договорятся", - сказал американский президент, отметив, что "всю жизнь был против ОПЕК".

4 апреля глава Саудовского МИДа принц Фейсал ибн Фархан ибн Абдалла через государственное информагентства заявил, что информация о том, что Саудовская Аравия вышла из ОПЕК+ и дала рынку скидки на нефть, чтобы избавиться от сланцевой нефтедобычи, "полностью далека от правды". По его словам, не королевство вышло из соглашения, а именно Россия, в то время как Саудовская Аравия и 22 другие страны пытались убедить Россию сделать дальнейшие сокращения и продлить соглашение, "но Россия не согласилась".

Министр иностранных дел также подчеркнул, что "позиция королевства в отношении добычи сланцевой нефти известна - она является важной частью источников энергии. По его словам, "королевство также стремится к большему сокращению добычи и достижению рыночного баланса, что отвечает интересам производителей сланцевой нефти, вопреки заявлениям России и ее желанию держать цены низкими, чтобы повлиять на добычу сланцевой нефти".

В свете этого министр выразил удивление по поводу "фальсификации фактов" и надежду на то, что Россия примет правильные решения на срочном совещании, к которому королевство призвало страны ОПЕК + и группу других стран, в целях достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на нефтяных рынках, сообщает агентство.

В свою очередь министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман так же через агентство отверг заявление министра энергетики России Александра Новака, в котором говорилось, что именно Саудовская Аравия отказалась продлить соглашение ОПЕК+, а также что она предприняла другие шаги, негативно сказавшиеся на нефтяном рынке. Принц назвал эти слова ложью. Он подчеркнул, что нефтяной политикой королевства является работа по обеспечению баланса и стабильности рынков, чтобы служить интересам как производителей, так и потребителей.

Принц также указал, что королевство приложило большие усилия со странами ОПЕК+ для сокращения профицита на рынке нефти, произошедшего из-за снижения темпов роста мировой экономики, но это предложение королевства, одобренное 22 странами, не было, к сожалению, поддержано российской стороной.

Саудовский министр выразил удивление попыткам приписать королевству неприязнь в отношении сланцевой нефтедобычи, "что является полной ложью, что наши русские друзья хорошо понимают". "Заявления России в этом отношении, особенно сделанные их главами компаний (СЕО), хорошо известны и понятным всем. Также всем абсолютно ясно, что Саудовская Аравия является одним из крупнейших инвесторов в американский энергетический сектор", - сказал он.