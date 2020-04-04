Саудовская Аравия отвергла обвинения России в атаках на сланцевую нефть

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в корне не согласна с российской трактовкой событий на нефтяном рынке в последний месяц.

Слова президента РФ Владимира Путина на совещании по ситуации на энергорынке, из которых следовало, что Саудовская Аравия вышла из соглашения ОПЕК+ и нарастила добычу, одновременно предложив рынку скидки, с целью избавиться от сланцевой нефтедобычи, далеки от правды, приводит госагентство Саудовской Аравии заявление министра иностранных дел королевства принца Фейсала ибн Фархана ибн Абдаллы.

Глава МИД подчеркнул, что не королевство вышло из соглашения, а именно Россия, в то время как Саудовская Аравия и 22 другие страны пытались убедить ее пойти на дальнейшие сокращения и продлить соглашение, но не получили согласия.

Министр иностранных дел также подчеркнул, что "позиция королевства в отношении добычи сланцевой нефти известна - она является важной частью источников энергии". По его словам, "королевство также стремится к большему сокращению добычи и достижению рыночного баланса, что отвечает интересам производителей сланцевой нефти, вопреки заявлениям России и ее желанию держать цены низкими, чтобы повлиять на добычу сланцевой нефти".

Министр выразил надежду на то, что Россия примет правильные решения на срочном совещании, к которому королевство призвало страны ОПЕК + и группу других стран.

В свою очередь министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, пишет агентство, отметил противоречие заявления России фактам. Он подчеркнул, что именно Россия первым объявила СМИ о том, что все страны-участницы освобождены от обязательств с 1 апреля. Это привело к решению стран увеличить добычу, чтобы компенсировать низкие цены и снижение выручки.

Саудовский министр выразил удивление попыткам приписать королевству неприязнь в отношении сланцевой нефтедобычи. Он добавил, что Саудовская Аравия все еще приветствует всех, кто хочет найти решения проблем нефтяного рынка.

Накануне Путин назвал одной из ключевых причин обвала цен на нефть выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ с целью избавиться от конкурентов, добывающих сланцевую нефть. По его словам, в начале марта Россия предлагала продлить сделку ОПЕК+, однако, к сожалению, ситуация стала развиваться по другому сценарию.

Ранее сообщалось, что встреча стран ОПЕК+ в формате видеоконференции запланирована на 6 апреля. В субботу стало известно, что мероприятие перенесено на 9 апреля.