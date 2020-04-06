Трамп пригрозил введением пошлин на импорт нефти

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что готов будет ввести высокие пошлины на импортируемую нефть в случае, если Россия и Саудовская Аравия не договорятся по вопросам снижения нефтедобычи для стабилизации мировых цен.

"Я введу значительные пошлины, если они не договорятся и цены останутся на нынешнем уровне", - сказал президент на брифинге.

В то же время он отметил, что "энергетика США полностью независима", поскольку располагает собственными запасами нефти и заполненными в настоящее время нефтехранилищами.