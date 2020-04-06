Украина с 7 апреля закроет ряд пунктов пропуска на границе с Россией из-за пандемии

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Украина временно закроет четыре пункта пропуска из пяти на границе с РФ в Белгородской области, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

В связи с угрозой распространения коронавируса пункты пропуска будут закрыты с полуночи по московскому времени во вторник, 7 апреля. Об этом региональному погрануправлению ФСБ сообщили пограничные представители Украины по Сумскому, Харьковскому и Луганскому участкам, заявили в российской спецслужбе.

Будут закрыты пункты пропуска "Великая Писаревка" (Украина) - "Грайворон" (Россия); "Чугуновка" (Украина) - "Вериговка" (Россия); "Плетеневка" (Украина) - "Шебекино" (Россия); "Танюшевка" (Украина) - "Ровеньки" (Россия).

Как уточнили "Интерфаксу" в погрануправлении, пункт пропуска "Нехотеевка" (Россия) - "Гоптовка" (Украина) продолжит работу в штатном режиме.

Ранее в понедельник пресс-служба Минздрава Украины сообщила в фейсбуке, что в стране было в общей сложности выявлено 1319 случаев инфицирования COVID-19, 38 зараженных скончались, 28 выздоровели.