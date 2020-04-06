Профсоюз на Кипре попросил власти дать детям те же права на прогулки, что и собакам

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Профсоюз "Равенство" (Isotita) обратился к уполномоченному по правам детей на Кипре с просьбой позволить детям гулять на улице в период пандемии коронавируса столько, сколько им необходимо, сообщает в понедельник газета Cyprus Mail.

На Кипре в рамках мер по борьбе с коронавирусом запрещено выходить на улицу чаще, чем один раз в день. За этот раз можно сделать что-то одно, например, купить еду или заняться физкультурой. Вместе из дома могут выйти не более двух человек.

Чтобы получить разрешение покинуть квартиру, нужно отправить СМС на специальный номер. Исключение сделали для владельцев собак: они могут выходить на улицу столько раз, сколько потребуется, и не отправлять для этого СМС.

"Наши дети, в то же время, лишаются права на физическую активность и отдых, если их родители используют единственное разрешенное СМС, чтобы пойти по другим неотложным делам. Другими словами, если взрослые идут в супермаркет или в аптеку, дети лишаются права на прогулку", - отметили в профсоюзе.

На Кипре коронавирус выявили у 446 человек, девять человек скончались.